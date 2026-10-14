Москва14 окт Вести.В Италии неуклонно снижается число граждан, выступающих за безусловную поддержку Украины. О такой тенденции заявила бывший депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Экс-евродепутат поделилась, что всегда крайне негативно рассматривала сложившуюся международную ситуацию, которая привела к приостановке официальных связей между Москвой и Римом, в том числе по линии дипломатии.

Я очень активно в социальных сетях и внимательно слежу за настроениями не только итальянцев, но и европейцев в целом. В частности, в Италии все эти годы неуклонно снижалось число граждан, выступающих за безусловную поддержку Украины в ее конфликте с Россией. И одновременно росло число тех, кто полагает, что война должна закончиться. Но, естественно, не на абсурдных условиях, выдвигаемых украинским правительством, а посредством разумного урегулирования, на которое нацелены мирные инициативы [президента США] Дональда Трампа и президента Российской Федерации заявила Донато

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался о разрыве торговых отношений между РФ и Италией. По его данным, сегодня в России продолжают работу порядка 350 итальянских компаний.