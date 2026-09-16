Вице-премьер Италии назвал ошибкой разрыв торговых связей с Россией Сальвини: решение разорвать торговые связи с Россией было бы ошибкой

Москва16 сен Вести.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал ошибкой разрыв торговых связей с Москвой, отметив, что торговля между странами продолжится после завершения конфликта на Украине.

Как отметил Сальвини, в России продолжают работу порядка 350 итальянских компаний.

Меня беспокоит то, что некоторые считают, будто даже после окончания войны не должно быть никаких отношений с Россией. Это была бы огромная ошибка. В наших интересах, когда будет прекращение огня, вернуться к полноценным отношениям с Москвой сказал итальянский вице-премьер, его слова приводит агентство Bloomberg

Ранее Сальвини в интервью ИС "Вести" сообщал о сотнях итальянских предпринимателей, желающих вернуться на российский рынок. Он отмечал, что считает себя обязанным защищать каждого итальянца, в том числе работающего в России.