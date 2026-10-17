Евродепутат Ванначчи заявил, что Зеленский перепутал Европу со своим банкоматом Евродепутат Ванначчи: Зеленский перепутал Европу со своим банкоматом

Москва17 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский считает Европу своим банкоматом. Об этом заявил лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.

По его словам, Зеленский нашел простаков, которые все еще дают ему миллиарды, которые он просит.

Теперь он (Владимир Зеленский – прим. ред.) просит 70 миллиардов вдобавок к тем 90 миллиардам, что Европа уже выделила. … Он нас спутал с банкоматом написал Ванначчи в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Политик призвал правительство Италии прекратить давать деньги на помощь Украине из-за масштабов коррупции и направить эти средства на помощь гражданам Европы.

14 октября Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонной части кредита ЕС на 90 млрд евро для закупки беспилотников, радиолокационных систем, боеприпасов и другой военной продукции.