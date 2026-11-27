Москва27 ноя Вести.Американская пресса отреагировала на торжества в Северодвинске, где на атомной подводном крейсере "Пермь" в присутствии президента России Владимира Путина был поднят военно-морской флаг.

На детали церемонии обратила внимание газета The Washington Post (WP).

Путин продемонстрировал военную мощь страны сказано в статье

27 ноября российский лидер посетил с рабочей поездкой Архангельскую область. Он побывал на судостроительном комплексе "Севмаш" и принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь".

Передачу субмарины Военно-морскому флоту президент назвал значимым для страны событием.

Затем глава государства провел совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок.

Путин подчеркнул, что отечественный ВМФ должен располагать ударным потенциалом, позволяющим результативно противодействовать морским силам потенциального противника и поражать его стратегические объекты.