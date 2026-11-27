Москва27 нояВести.Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северодвинск проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В пятницу, 27 ноября, президент работает в Архангельской области, где запланировано его участие в торжественной церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь".
Песков добавил, что программа визита Путина также включает рассмотрение вопросов социально-экономического развития региона и личную беседу с руководителем региона.
Ранее сообщалось, что Путин проведет в Северодвинске совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ).