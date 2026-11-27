Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским 27 ноября

Москва27 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северодвинск проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу, 27 ноября, президент работает в Архангельской области, где запланировано его участие в торжественной церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь".

Песков добавил, что программа визита Путина также включает рассмотрение вопросов социально-экономического развития региона и личную беседу с руководителем региона.

Ранее сообщалось, что Путин проведет в Северодвинске совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ).