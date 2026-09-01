Москва1 сенВести.Под контроль группировки войск "Восток" перешло порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории в освобожденной Червоной Кринице Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Под контроль группировки "Восток" перешло порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территориисказано в сообщении
Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронемашины, четыре автомобиля, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров "Баба-яга".
Освобождение Червоной Криницы обеспечили действия штурмовых подразделений 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток". Оно дает возможность ВС РФ нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении.
Установление контроля над населенным пунктом создает условия для последующего развития наступления, усиления давления на позиции украинских военных и продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Червоной Криницы и Новопавловки, также расположенной в Запорожской области.