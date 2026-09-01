МО РФ: при освобождении Червоной Криницы ВС РФ взяты под контроль 100 зданий

Под контроль ВС РФ перешло порядка 100 зданий в освобожденной Червоной Кринице МО РФ: при освобождении Червоной Криницы ВС РФ взяты под контроль 100 зданий

Москва1 сен Вести.Под контроль группировки войск "Восток" перешло порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории в освобожденной Червоной Кринице Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под контроль группировки "Восток" перешло порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории сказано в сообщении

Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронемашины, четыре автомобиля, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров "Баба-яга".

Освобождение Червоной Криницы обеспечили действия штурмовых подразделений 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток". Оно дает возможность ВС РФ нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении.

Установление контроля над населенным пунктом создает условия для последующего развития наступления, усиления давления на позиции украинских военных и продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Червоной Криницы и Новопавловки, также расположенной в Запорожской области.