Терсянка освобождена: штурмовики "Востока" зачистили более 300 строений Минобороны: освобождая Терсянку, ВС РФ зачистили более 300 строений

Москва14 ноя Вести.Штурмовые подразделения группировки войск "Восток", освобождая населенный пункт Терсянка в Запорожской области, зачистили более 300 строений, сообщили в Минобороны России.

Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, установив контроль над крупным укрепленным районом обороны противника площадью более 10 квадратных километров и зачистив свыше 300 строений говорится в сообщении ведомства

По данным министерства, в ходе боев за населенный пункт потери противника превысили два взвода живой силы. Были уничтожены 7 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 22 наземных роботизированных комплекса, а также более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга".

Ранее в военном ведомстве рассказали, что силы ПВО сбили за сутки 231 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации.