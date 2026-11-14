Силы ПВО сбили за сутки 231 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации Средства ПВО уничтожили 231 дрон ВСУ в зоне проведения СВО

Москва14 ноя Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшие сутки 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбит 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Как отмечается, за все время СВО было сбито 287451 БПЛА ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили над регионами России 29 украинских беспилотников.