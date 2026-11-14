Москва14 нояВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшие сутки 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбит 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
Как отмечается, за все время СВО было сбито 287451 БПЛА ВСУ.
Ранее Минобороны отчиталось, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили над регионами России 29 украинских беспилотников.