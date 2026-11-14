Москва14 нояВести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток".
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской областиотмечается в сообщении
13 ноября в Минобороны РФ заявили, что российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.