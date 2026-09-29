Бойцы отдельной роты БПЛА ВС РФ рассказали, как "убирают" улицы в Орехове Боец ВС РФ Старец рассказал об уничтожении укрытий ВСУ в Орехове

Москва29 сен Вести.Операторы российских беспилотников планомерно разносят огневые точки ВСУ в Орехове Запорожской области, а также помогают штурмовикам ориентироваться в плотной городской застройке. О своей боевой работе военнослужащие отдельной роты БПЛА в составе 42-й гвардейской дивизии ВС РФ рассказали военкору ИС "Вести" Антону Степаненко.

Беспилотчики работают по целям в Орехове и поддерживают штурмовые группы. Летают, по словам командира взвода ударных БПЛА с позывным Кудас, буквально на всем.

ZALA, Supercam, "Орлан", "Скат". Соответственно, от ZALA — "Ланцет", это ударный БПЛА, барражирующий… FPV, "Мавики", оптоволокно, "Молнии", "Утки" - да, в принципе, на всем, что сегодня есть у нас в войсках, мы летаем, на всем абсолютно. Задач всегда у нас хватает, но мы уже привыкли с ними справляться рассказал Кудас

Беспилотчики поддерживают штурмовые группы дивизии, действующие в городской черте Орехова.

В городских условиях тяжелее работать, потому что там много домов сейчас в Орехе еще, населенников, и тяжело сориентироваться на местности. А с другой стороны, интересней, потому что там жирнее цели - личный состав рассказал оператор БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным Старец

По его словам, беспилотчики "убирают" улицы, уничтожая дома, где засели украинские боевики.

При интенсивной работе по пять-шесть домов под фундамент убираем… За ночь, если интенсивная работа и нам не мешают, то мы можем - если не один расчет, расчета три-четыре - целую улицу "убрать", разбить под фундамент дома. Как минимум, даже если мы их не ликвидируем, они больше там сидеть не будут рассказал Старец

Южные окраины Орехова уже перешли под контроль армии России, сообщил ранее военный эксперт Андрей Марочко. По сообщению Минобороны РФ, российские войска уже ведут бои в центральной части города.