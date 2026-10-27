Мотострелки "Востока" рассказали, как освобождали село Общее Запорожской области Мотострелки ВС РФ рассказали о сложностях при освобождении села Общее

Москва27 окт Вести.При освобождении села Общее в Запорожской области мотострелкам 39-й бригады 68-го корпуса группировки "Восток" Вооруженных сил (ВС) РФ пришлось зачистить 200 строений. О сложностях и тактике штурма бойцы рассказали военкору ИС "Вести" Эдуарду Пунегову.

Освобождение Общего было непростым, говорят наши бойцы, – противник там хорошо подготовился.

Враг очень сильно, очень хорошо подготовился. Опорники хорошие, плюс везде перекопано, "Путанки" (колючее заграждение. – Прим. ред.), "Егоза" (колюче-режущая лента. – Прим. ред.). Ну и сбросы мин – магнитки, противопехотные. Очень сложно было рассказал заместитель командира штурмового взвода – позывной Беркут

По словам штурмовика с позывным Марк, противник активно применял беспилотники, в результате среди наших бойцов было много раненых.

Опасность – в основном птички (дроны. – Прим. ред.), FPV. Работали очень жестко, страшно все это было. Много "трехсотых" (раненых. – Прим. ред.). Но – зашли, взяли, закрепились рассказал Марк

Сложнее всего было подобраться к селу – вокруг него очень много открытых участков местности, а в лесополосах с каждым днем все меньше листвы. По рации, захваченной у противника, российские военные слышали иностранную речь, однако в опорных пунктах были только украинцы из числа мобилизованных.

По пути была захвачена рация, где слышалась также иностранная речь. То есть, получается, там были какие-то наемники. Но непосредственно в опорниках исключительно были мобилизованные украинцы рассказал стрелок с позывным Рыжий

Об освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области Минобороны РФ сообщило 26 октября.