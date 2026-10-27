Москва27 октВести.При освобождении села Общее в Запорожской области мотострелкам 39-й бригады 68-го корпуса группировки "Восток" Вооруженных сил (ВС) РФ пришлось зачистить 200 строений. О сложностях и тактике штурма бойцы рассказали военкору ИС "Вести" Эдуарду Пунегову.
Освобождение Общего было непростым, говорят наши бойцы, – противник там хорошо подготовился.
Враг очень сильно, очень хорошо подготовился. Опорники хорошие, плюс везде перекопано, "Путанки" (колючее заграждение. – Прим. ред.), "Егоза" (колюче-режущая лента. – Прим. ред.). Ну и сбросы мин – магнитки, противопехотные. Очень сложно былорассказал заместитель командира штурмового взвода – позывной Беркут
По словам штурмовика с позывным Марк, противник активно применял беспилотники, в результате среди наших бойцов было много раненых.
Опасность – в основном птички (дроны. – Прим. ред.), FPV. Работали очень жестко, страшно все это было. Много "трехсотых" (раненых. – Прим. ред.). Но – зашли, взяли, закрепилисьрассказал Марк
Сложнее всего было подобраться к селу – вокруг него очень много открытых участков местности, а в лесополосах с каждым днем все меньше листвы. По рации, захваченной у противника, российские военные слышали иностранную речь, однако в опорных пунктах были только украинцы из числа мобилизованных.
По пути была захвачена рация, где слышалась также иностранная речь. То есть, получается, там были какие-то наемники. Но непосредственно в опорниках исключительно были мобилизованные украинцырассказал стрелок с позывным Рыжий
Об освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области Минобороны РФ сообщило 26 октября.