МО РФ: контроль села Общее открывает дальнейшее продвижение войск в Запорожье МО РФ: контроль села Общее создал условия для дальнейшего продвижения ВС России

Москва26 окт Вести.Освобождение села Общее создало условия для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Подчеркивается, что в ходе наступления подразделения группировки войск "Восток" продвинулись более чем на пять километров, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 квадратных километров.

Освобождение населенного пункта Общее расширило зону контроля группировки "Восток" в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Общее в Запорожской области.