Москва20 ноя Вести.В первую очередь российские военнослужащие стараются "вскрывать" пункты БПЛА противника, так как они доставляют большие проблемы подразделениям. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель командира группы БПЛА отряда Викинга отдельной бригады специального назначения Южного военного округа с позывным Музыка.

В основном мы ищем пункты БПЛА противника. Пехота попадается тоже, но первыми стараемся вскрывать пункты БПЛА противника, потому что они доставляют большие проблемы всем: и нам, и штурмовым группам, и подвозу сказал он

Также военный рассказал, как бойцам удалось найти местонахождение техники противника.

Поймали мы противника, он выбегал выставлять дрон, нас заметил, начал прятаться под деревья, мы отлетели назад, чтобы он подуспокоился чуть, переждали, мы за ним следили, вскрыли где находится у них техника рассказал боец

Ранее начальник РВиА Вооруженных сил Российской Федерации Дмитрий Клименко заявил, что российские ракетные войска и артиллерия (РВиА) находятся на завершающем этапе перехода к новому принципу действия – разведовательно-огневой системе.