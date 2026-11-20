Аналитик с позывным Поэт рассказал, как ищет противника по следам Аналитик Поэт: помогаю сужать район поиска расчетов БПЛА противника

Москва20 ноя Вести.Российские аналитики выискивают местоположение противника, прежде чем в ход идут дроны. О системе обнаружения украинских боевиков рассказал в интервью ИС "Вести" аналитик отряда "Викинг" отдельной бригады специального назначения Южного военного округа с позывным Поэт.

Он поделился спецификой своей работы в зоне СВО.

Я помогаю [дронам] сужать район поиска, то есть не просто так, чтобы они летели, а в определенный населенный пункт. Я своей работой могу сузить круг их поиска до домовладения определенного, найти подвал, в котором, к примеру, находятся БПЛА противника пояснил аналитик

Также он отметил, что человек везде оставляет свои следы.

Эти признаки остаются. И главное, просто их находить. Мне это нравится. Это определенный, скажем так, способ охоты. Кто умнее, тот, кто прячется и пытается спрятать свои следы, либо тот, кто ищет. С помощью такой системы работы мы обнаружили приличное количество разведывательных БПЛА противника, плюс их ударных FPV-расчетов мультикоптерных, таких как "Баба-Яга", и множество укрытий с личным составом внутри сказал аналитик

Ранее боец с позывным Музыка заявил, что в первую очередь российские военнослужащие стараются вскрывать пункты БПЛА противника.