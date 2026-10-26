Москва26 окт Вести.Военный эксперт Михаил Онуфриенко в интервью ИС "Вести" рассказал, как российские военнослужащие обнаруживают подземные тоннели украинских боевиков.

Эксперт отметил, что изобилие беспилотников в небе в современных боевых условиях заставило практически всех закапываться под землю. И украинские боевики на протяжении десяти лет создавали подземные тоннели на Славянско-Краматорском направлении.

Мы дали противнику более десяти лет для создания подобных подземных сооружений, по которым в том числе ездят автомобили. Они действительно многокилометровые… Эти тоннели позволяют в условиях ограниченного количества личного состава оперативно перебрасывать его с направления на направление, не подвергая угрозе атак той же беспилотной авиации. Это основное предназначение этих тоннелей, оно их успешно решает до тех пор, пока уже наступающие войска не начинают заходить в эти самые тоннели объяснил Михаил Онуфриенко

По его словам, основная проблема - обнаружение этих подземных ходов. И основная роль здесь отводится разведке, в том числе авиационной и с помощью БПЛА.

Первое - это обнаружение точек выхода из этих подземных коммуникаций и нанесение ударов по ним. Второе - это создание возможных подземных проходов с последующим минированием и подрывом большим количеством взрывчатки. Помним историю в Курской области, Авдеевке и Константиновке сказал военный эксперт

Бойцы ВС РФ не раз использовали подземные коммуникации для освобождения городов. Наибольшую известность получила курская операция "Поток" в начале марта прошлого года.

Тогда бойцы сводного штурмового отряда, преодолев 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. Это привело к коллапсу украинской обороны и стремительному последующему освобождению приграничных территорий Курской области.