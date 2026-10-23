WSJ: тотальное применение БПЛА перенесло бои армий России и Украины под землю

На Западе заявили об участившихся в ходе украинского конфликта боях под землей WSJ: тотальное применение БПЛА перенесло бои армий России и Украины под землю

Москва23 окт Вести.Армии России и Украины все чаще переносят бои под землю – в разветвленную сеть старых советских трубопроводов, поскольку на поверхности опасно передвигаться из-за тотального применения БПЛА. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты отмечают, что благодаря трубам военные могут избегать перемещений по открытым пространствам, где они становятся легкой мишенью.

По версии издания, идея проведения боев под землей не нова, но на Украине сражения такого рода приняли масштабный характер из-за большой сети трубопроводов.

Из публикации следует, что украинские военные предпочитают вести боевые действия под землей, так как на поверхности им представляют большую угрозу дроны.

Ранее российский военный медик с позывным Закат рассказал об эвакуации раненых через трубу мелового завода в Белогоровке.