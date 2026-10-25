Москва25 окт Вести.Киевский режим начал работу по переносу критически важного производства под землю. Об этом Герой России и военкор Евгений Поддубный заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Он добавил, что лично посещал подобные подземные бункеры и назвал их "впечатляющими".

То, что киевский режим уже начал делать, и что говорит о том, что тот же Зеленский не очень собирается замиряться и договариваться — это перенос производства, особенно критически важного производства и критически важных объектов инфраструктуры под землю. На самом деле. Украине от Советского Союза досталось большое количество подземных объектов, потому что наши дедушки были людьми мудрыми и готовились к возможным серьезным конфликтам, причем с применением ядерного оружия. Я, кстати, на Гостомеле был в таком бункере, и это действительно впечатляющее сооружение. Таких бункеров, таких подземных ангаров, в общем, огромное количество на территории Украины. Кроме того, еще с советского времени, например, в Павлограде, были целые подземные предприятия по ракетному производству, по заправке ракет ракетным топливом. Это уже противник использует рассказал Поддубный

Он отметил, что сейчас Киев ведет активные работы по созданию подземной инфраструктуры.

Но, насколько мне известно, сейчас идет целая большая программа по заглублению критически важного производства беспилотников, в первую очередь средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, которая производится на территории Украины, под землю. Для этого идет и активное строительство. И на самом деле это действительно эффективный для киевского режима, но очень дорогой и небыстрый выход из ситуации, когда противовоздушная, противоракетная оборона дырявая. На самом деле, в этом смысле армии всего мира смотрят на то, что делает Исламская Республика Иран, потому что в Иране прекрасно понимают, что по-настоящему защищенные объекты находятся глубоко под землей заявил Поддубный

Военкор подчеркнул, что в опыт постройки подземных защитных сооружений сохранился еще со времен СССР.

Нам учиться можно только у собственных дедов и прадедов, и отцов, потому что в этом смысле в Советском Союзе тоже хорошо понимали, что такое заглубленный защищенный объект, и понятно, что здесь просто нужно, наверное, смотреть старые руководящие документы. Хотя я знаю, что никуда их и не откладывали в долгий ящик. Но в этом смысле сейчас противник будет стараться уберечь критически важные объекты экономики, критически важные объекты военной инфраструктуры под землей, потому что кажется, что даже перспектив, что дыры в противовоздушной обороне будут закрыты, нет, при том что мы, наш военно-промышленный комплекс активно наращивает и масштабы производства различных беспилотников, различных ракет заключил Герой России

Ранее Поддубный рассказал о нехватке ракет для ЗРК Patriot. Он назвал эти боеприпасы самыми дефицитными в мире.