Поддубный: ракеты для ЗРК Patriot – самый большой дефицит в мире Поддубный назвал ракеты для ЗРК Patriot главным дефицитом в мире

Москва25 окт Вести.Производство ракет для Patriot – очень трудоемкий процесс, который позволяет США производить только 650 ракет в год. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что такого было достаточно, когда в мире не было двух больших вооруженных конфликтов, а в текущих условиях для киевского режима не остается лишних боеприпасов.

Сейчас это, пожалуй, самый большой дефицит в мире – это ракеты "PAK-3" для системы Patriot... Производство противоракет для Patriot – это очень трудоемкий процесс, технологический процесс. И вообще, по открытым данным, в год – хотя американцы собираются наращивать объем производства, но масштабировать производство ракет тоже не так просто, – в год американцы производят 650 противоракет заявил Поддубный

Ранее Поддубный указал на эволюцию дронов "Герань". Он заявил, что "Герань-5" стирает грань между БПЛА и крылатой ракетой.