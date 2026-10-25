Москва25 окт Вести.Поставленные Киеву 24 ракеты PAC-3 для Patriot – это ничтожно мало, поскольку для уничтожения одной цели требуется несколько противоракет, а российская армия ежедневно применяет больше баллистики и крылатых ракет. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

24 ракеты PAC-3 для Patriot – это ничего. Это не просто мало, это ничего. Потому что по всем руководящим документам для того, чтобы уничтожить одну воздушную цель, ну, например ракету "Искандер", необходимо как минимум две противоракеты, а часто и три, и четыре. То есть это 12 целей. Каждые сутки Россия, армия России использует больше баллистики и больше крылатых ракет, чем в принципе противоракет получил режим Зеленского заявил Поддубный

Военкор отметил, что киевский режим сейчас предпринимает огромное количество попыток найти замену американской системе Patriot.

Сразу несколько проектов совместных разработок противоракет для того, чтобы оснастить ими старые советские зенитно-ракетные системы "Бук", С-300. Собственно то, что еще осталось в распоряжении у киевского режима. Также в качестве партнеров рассматриваются европейские страны, которые тоже производят различные элементы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы. Но на самом деле таких универсальных больших систем, которые позволяют бороться с баллистикой нашей, кроме Patriot, по большому счету, эффективных, ну, по-настоящему эффективных настолько нет сказал Поддубный

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты для системы Patriot.