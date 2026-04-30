Путину показали макет части трубы, задействованной в операции "Поток" Владимиру Путину показали макет части трубы, задействованной в операции "Поток"

Москва30 апр Вести.Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали полноразмерный макет фрагмента трубы, которая была задействована в операции "Поток" в курском приграничье.

В четверг в столичном "Манеже" президент ознакомился с выставкой, посвященной героям специальной военной операции.

Центральным элементом экспозиции стал полноразмерный макет элемента трубы газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород". Именно такая труба была задействована при проведении операции "Поток" в районе Суджи в Курской области.

В начале марта прошлого года бойцы сводного штурмового отряда, преодолев 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. Это привело к коллапсу украинской обороны и стремительному последующему освобождению приграничных территорий Курской области. 29 апреля был освобожден последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь.