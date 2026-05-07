Москва7 мая Вести.Операция "Поток", в ходе которой российские бойцы прошли около 15 километров по трубе газопровода, стала боевым крещением для всех участников. Об этом в интервью Андрею Малахову заявил замкомандира разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны" Добровольческого корпуса МО РФ Ильдар Резяпов с позывным Политик, сообщает ИС "Вести".

По словам военнослужащего, во время выполнения этого задания были очень тяжелые условия для личного состава.

То есть нечеловеческий труд. Работа практически шла 24/7. Самое главное – продумать очень многие детали и … подготовка личного состава, чтобы зайти, соответственно, в трубу, и человек не испытывал чувство страха. То есть это клаустрофобия … Командиры взводов были подготовлены, и тем более не имея там колоссальный опыт, я считаю, наш боевой, то боевое крещение, которое прошла бригада, оно, знаете, говорит само за себя сказал военный

Ранее Резяпов рассказал, что привез в зону специальной военной операции трофейную ложку своего деда – участника Великой Отечественной войны.