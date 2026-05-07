Замкомандира бригады "Ветераны" привез на СВО трофейную ложку своего деда Боец Политик привез на СВО трофейную ложку своего деда – участника ВОВ

Москва7 мая Вести.Замкомандира разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны" Добровольческого корпуса МО РФ Ильдар Резяпов с позывным Политик привез в зону специальной военной операции (СВО) трофейную ложку своего деда – участника Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам военного, любовь к Родине всегда прививается в семье. Его отец служил в Вооруженных силах Советского Союза, в десантных войсках, а дедушка вернулся после Великой Отечественной войны без ноги.

Вот, кстати, ложка трофейная моего деда, танкиста Макаримова Гимая Ибрагимовича, уроженца Республики Башкортостан Благоварского района, деревня Санны. Пришел с войны, вот эту ложку, как говорится, он принес с собой. Эта ложка из поколения в поколение [передается]. Сейчас она находится вместе со мной в зоне специальной военной операции рассказал Ильдар Резяпов

Ранее командир огневой группы Сергей Борискин рассказал, что экипаж модернизированной огнеметной системы "Солнцепек", участвующий в боях на красноармейском направлении, использует в качестве талисмана индейскую шапку - венец из перьев, который называется "роуч" или "солнечный головной убор".