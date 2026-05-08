Дед хоккеиста Овечкина за подвиг в годы войны был награжден медалью "За отвагу"

Деда Овечкина наградили медалью "За отвагу" за подвиг на войне Дед хоккеиста Овечкина за подвиг в годы войны был награжден медалью "За отвагу"

Москва8 мая Вести.Дед хоккеиста Александра Овечкина, телефонист Николай Кабаев в годы Великой Отечественной войны получил медаль "За отвагу" за совершенный подвиг. Об этом свидетельствуют архивные документы.

Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, предок хоккеиста шесть раз под вражеским огнем восстанавливал поврежденную линию связи. Благодаря этому батарея смогла выполнить боевую задачу, за что Кабаев был удостоен медали "За отвагу".

Под ураганным огнем противника шесть раз исправлял порывы линии, этим самым обеспечил бесперебойную связь и батарея выполнила боевое задание говорится в наградном листе

Документ описывает события июня 1944 года.

Николай Кабаев был представлен к награде в звании телефониста 540-го артиллерийского минометного полка 49-й армии Второго Белорусского фронта. Он родился в 1922 году в Мордовской АССР и был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию 6 декабря 1941 года.

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