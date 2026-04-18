Отец актера Охлобыстина в годы ВОВ вернул в строй 90% раненых летчиков Отца актера Охлобыстина наградили орденом за спасение 90% раненых летчиков

Москва18 апр Вести.Гвардии полковник медицинской службы Иван Охлобыстин, отец актера Ивана Охлобыстина, в годы Великой Отечественной войны смог вернуть в строй 90% раненых летчиков 8-го авиационного Смоленского корпуса дальнего действия. Об этом говорится архивном документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

За организацию в корпусе эффективной системы лечения Охлобыстин-старший получил орден Отечественной войны II степени.

Постановка лечения раненых из числа летного состава такова, что 90% возвращено в строй отмечается в наградном листе

Сообщается также, что Охлобыстин за 15 месяцев работы в авиакорпусе предотвратил распространение инфекционных заболеваний в частях и создал зубопротезную лабораторию.

Имеет четыре ордена и медали.