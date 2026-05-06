Прадед артиста SHAMAN уничтожил немецкий бронепоезд в годы ВОВ Прадед певца SHAMAN ликвидировал немецкий бронепоезд в Великую Отечественную

Москва6 мая Вести.Прадед заслуженного артиста России SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) Михаил Селедкин в годы Великой Отечественной войны, будучи командиром артиллерийского орудия, помог уничтожить немецкий бронепоезд. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с архивными документами.

Младший сержант Селедкин служил артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. В 1944 году родственника артиста наградили медалью "За отвагу".

Ведя огонь в составе взвода, подавил огонь пяти немецких артбатарей, из них в одной наблюдались взрывы большой силы говорится в тексте наградного листа

В документе отмечается, что работа расчета Селедкина частично уничтожила обоз врага и пять автомобилей, два из которых сгорели. Еще два орудия были ликвидированы ведением огня по колонне артиллерии на конной тяге.

Кроме того, орудие вело огонь по бронепоезду противника в районе станции Солдино-Яам. Бронепоезд уничтожен уточняется в наградном листе

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что россияне чтят память ветеранов Великой Отечественной и восхищаются бойцами СВО.