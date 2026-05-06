Москва6 маяВести.Прадед заслуженного артиста России SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) Михаил Селедкин в годы Великой Отечественной войны, будучи командиром артиллерийского орудия, помог уничтожить немецкий бронепоезд. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с архивными документами.
Младший сержант Селедкин служил артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. В 1944 году родственника артиста наградили медалью "За отвагу".
Ведя огонь в составе взвода, подавил огонь пяти немецких артбатарей, из них в одной наблюдались взрывы большой силыговорится в тексте наградного листа
В документе отмечается, что работа расчета Селедкина частично уничтожила обоз врага и пять автомобилей, два из которых сгорели. Еще два орудия были ликвидированы ведением огня по колонне артиллерии на конной тяге.
Кроме того, орудие вело огонь по бронепоезду противника в районе станции Солдино-Яам. Бронепоезд уничтоженуточняется в наградном листе
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что россияне чтят память ветеранов Великой Отечественной и восхищаются бойцами СВО.