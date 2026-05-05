Дед Галкина в годы Великой Отечественной войны помог эвакуировать 72 танка РИА Новости: дед Галкина в годы Войны помог эвакуировать с поля боя 72 танка

Москва5 мая Вести.Дед Максима Галкина (признан в России иноагентом), гвардии инженер-майор Григорий Прагин во время Великой Отечественной войны на Южном фронте добился восстановления тракторов, что позволило эвакуировать с поля боя 72 танка. Об этом, ссылаясь на архивные документы, пишут РИА Новости.

Прагин служил в должности замначальника технического отдела 2-го гвардейского механизированного корпуса, под его руководством были эвакуированные разобранные, брошенные, не подлежащие восстановлению тракторы и агрегаты к ним.

Своей упорной работой добился восстановления 7 тракторов ЧТЗ-65. Наличие тракторов дало возможность эвакуировать с поля боя... 72 танка говорится в наградном листе Прагина, где идет речь о произошедших в течение 10 дней 1043 г. событиях

За это его представили к ордену Отечественной войны I степени. Кроме того, был удостоен ордена Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, а также нескольких медалей, включая "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Всего за годы боевых действий благодаря Прагину было восстановлено 103 танка, говорится в материале.