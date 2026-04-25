Командир группы "Ахмата" Аид рассказал об отборе бойцов для операции "Поток" Военный Аид: для операции "Поток" были отобраны самые физически развитые бойцы

Москва25 апр Вести.Российские военнослужащие, обладающие лучшими физическими качествами, были отобраны для участия в операции "Поток". Об этом ТАСС сообщил командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

По его словам, операция, в ходе которой бойцы прошли около 15 км внутри трубы газопровода, разрабатывалась бригадой "Ветераны".

Мы отбирали наиболее физически развитых штурмовиков и разведчиков, не имеющих проблем со спиной, клаустрофобией, бронхиальной астмой, которую тоже можно заработать на фронте передает его слова агентство

Операция "Поток" была проведена в марте 2025 года. Командир бригады с позывным Морпех рассказал, что во время подготовительных работ к тактической операции "Поток" бойцы вытащили 500 тысяч мешков грунта.

Между тем генерал-лейтенант, командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты Алаудинов сообщил, что участники операции "Поток", которые зашли в трубу первыми, провели в ней восемь суток.