"Фортификации ВСУ": офицер назвал приоритетную цель для артиллерии ВС РФ Офицер Ишим: фортификации ВСУ являются приоритетной целью для артиллерии

Москва23 ноя Вести.Фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются приоритетной целью для российской артиллерии. Об этом рассказал офицер артиллерийского дивизиона 1442 мотострелкового полка 6 мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Ишим.

В беседе с ТАСС он отметил, что артиллеристы также концентрируют свое внимание на украинской военной технике.

Главные цели артиллерии - это полное уничтожение фортификационных сооружений в первую очередь, блиндажей противника сказал Ишим

Ранее заместитель командира группы БПЛА отряда "Викинг" отдельной бригады специального назначения Южного военного округа с позывным Музыка рассказал, что российские военнослужащие в первую очередь стараются "вскрывать" пункты БПЛА противника, так как они доставляют большие проблемы подразделениям.