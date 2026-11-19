Москва19 ноя Вести.Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожают цели в глубоком тылу противника на границе Харьковской области и ДНР. Под огонь военных РФ чаще попадают артиллерийские орудия украинского производства и все реже - западное вооружение, рассказал начальник разведки 288-й артиллерийской бригады "Запада" с позывным Рубин в беседе с МК.

По его словам, западные орудия у противника встречаются все реже. Есть вероятность, что часть уже ликвидирована или находится в глубоком резерве, поэтому ВСУ сейчас зачастую используют артиллерийские орудия "Богдана" местного производства.

Мы успешно выявляем и уничтожаем их. Среди пораженных целей также советские артиллерийские системы, которые сквозь "декомунизационные слезы" также ВСУ продолжают использовать. На днях уничтожили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 отметил Рубин

По наблюдениям военнослужащих, в последнее время со стороны противника стало заметно меньше ответной артиллерийской активности. Боец отметил, что на участке ответственности бригады сохраняется заметное преимущество армии РФ.

Мы работаем постоянно. Одна из приоритетных задач – держать противника под систематическим огневым воздействием, в том числе оказывая на него моральное давление сказал Рубин

19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Артиллеристы группировки "Запад" встретят его в боевой обстановке.

Ранее сообщалось, что холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех в войска направлена очередная партия управляемых снарядов "Краснополь-М2", позволяющих с дистанции в десятки километров попасть в малоразмерную цель.