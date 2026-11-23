Москва23 ноя Вести.Артиллеристы российской армии в первую очередь наносят огневое поражение по пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидация таких целей позволяет упростить продвижение штурмовых подразделений ВС РФ. Об этом ТАСС рассказал офицер артиллерийского дивизиона 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным Ишим.

Самые запоминающиеся цели, конечно, это пункт управления БПЛА. Это наиболее грозный противник в данный момент в данной войне. Вот когда мы уничтожаем эти пункты БПЛА, естественно, у нас такая гордость, у нас улыбка на лице, что мы уничтожаем противника и спасаем наших парней