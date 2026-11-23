Боец рассказал, сколько времени нужно артиллеристам ВС РФ для поражения цели Боец Кандидат: артиллеристам нужна минута для поражения цели

Москва23 ноя Вести.Артиллеристам Вооруженных сил (ВС) РФ нередко хватает всего одной минуты, чтобы уничтожить цель после получения ее координат. Об этом сообщил старшина артиллерийского дивизиона 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Кандидат.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что уничтожать цели стало проще благодаря технологическому прогрессу.

Это все считается быстро, все происходит четко. Нам нужна минута для нанесения удара после получения координат цели. Очень часто такое происходит, что с первого раза уничтожаем цель сказал Кандидат

Ранее офицер с позывным Ишим отметил, что российские артиллеристы в первую очередь наносят огневое поражение пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).