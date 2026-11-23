Москва23 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников пытаются нарушить работу российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Но эти действия боевиков ВСУ не имеют успеха. Об этом ТАСС рассказал офицер артиллерийского дивизиона 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Ишим.

Он отметил, что расчеты орудий российской армии имеют на вооружении ружья, которые помогают эффективно сбивать украинские дроны.

Самое трудное - это FPV противника. "Баба-яга" летает, разведчики летают. Естественно, мы с ними справляемся. Когда атакуют FPV противника, мы сбиваем с ружья, со стрелкового оружия. Бойцы грамотные, бойцы смелые, опытные, так что в этом проблем нет сказал Ишим

Кроме того, добавил он, российские артиллерийские расчеты успешно используют методы маскировки орудий.

На обучение для службы в российской артиллерии отправляют достойных сержантов, командиров боевых машин и наводчиков, которые служат не первый год. При этом в артиллерии важен физико-математический склад ума.