Москва25 сен Вести.В Запорожской области для обороны села Светлая Долина подразделения ВСУ подготовили опорные пункты и подземные ходы протяженностью до 500 метров. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Мельник.

В беседе с ТАСС штурмовик российской группировки войск "Восток" пояснил, как украинские боевики выстроили оборону села, которое было освобождено 24 сентября из-под их контроля.

Если у них было время отойти, они старались сделать так, чтобы мы зашли в оставленную позицию или дом и там наткнулись на ловушку. Опорные пункты у них хорошо оборудованы. Бывает, видишь один вход в лесополосе, а другой выход находится через 400-500 м уже в другом месте. Все это проходит под землей рассказал Мельник

Ранее стало известно, что подразделение 51-й армии группы войск "Север" освободило село Доброполье (Малое).