Российские войска освободили Светлую Долину в Запорожской области Минобороны: ВС РФ освободили Светлую Долину в Запорожской области

Москва24 сен Вести.Российская армия за сутки освободила населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Населенный пункт перешел под контроль подразделений Восточной группировки российских войск.

Как отметили в ведомства, российские бойцы продолжили продвигаться вглубь обороны противника.

Кроме того, ВС РФ установили контроль над селом Доброполье (Малое), расширив внешнее кольцо окружения в районе населенного пункта Доброполье в ДНР. Под контроль российских войск также перешли Бузово и Хижняково в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки "Восток" освободили село Шевченковское в Запорожской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что это противоречит лживой пропаганде Киева о якобы успехах ВСУ.