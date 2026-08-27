Российские войска взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области Минобороны: ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области

Москва27 авг Вести.Российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что населенный пункт перешел под контроль военнослужащих группы войск "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шевченковское Запорожской области говорится в сообщении Минобороны

Накануне военнослужащие "Восточной" группы войск также освободили в Запорожской области населенный пункт Неженка. При штурме на одного бойца ВС РФ в небе приходилось по пять боевых беспилотников киевского режима.

Как отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, Киев в настоящее время ведет пропагандистскую кампанию, в рамках которой распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении ВСУ в Запорожской области.