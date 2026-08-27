Киев стремится убедить Запад в успехах ВСУ ложью о наступлении в Запорожье Герасимов: Киев ложью стремится убедить западных кураторов в успехах ВСУ

Москва27 авг Вести.В рамках пропагандистской кампании украинское руководство распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении ВСУ на Запорожье. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, таким образом Киев стремится убедить западных кураторов в успехах украинских войск. При этом реальных успехов украинские войска на линии боевого соприкосновения не показывают, заметил Герасимов.

Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области сказал Герасимов в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск

Глава Генштаба подчеркнул, что ВС РФ ведут наступление неснижающимися темпами на всех направлениях.

Накануне российская армия в течение суток освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях. Речь идет о Писаревке в Сумской области и Неженке в Запорожской области.

В понедельник российские силы взяли под контроль населенные пункты Перше Травня в Сумской области, Долинка в Запорожской области и Кучеров Яр в ДНР.