Москва11 авг Вести.Украинские руководители требуют от военных неких пиар-акций с целью продемонстрировать, что армия ВСУ способна на наступательные действия. Такое мнение высказал ИС "Вести" политолог Владимир Джаралла.

Украинские руководители требуют от военных неких пиар-акций с целью продемонстрировать, что украинская армия способна на некие наступательные действия. И вот когда они начинаются, это все ведет к чудовищным, с точки зрения всех военных, результатам. Все это предназначено не для Украины и для украинских граждан, это все предназначено для зарубежного потребителя. Потому что пропаганда на Западе, прежде всего в Европе, стремится продемонстрировать, что Украина не только далека от поражения, но и способна на что-то большее