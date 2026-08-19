В зоне СВО уничтожены 20 бразильских наемников, воевавших за ВСУ В зоне СВО ликвидированы 20 иностранных наемников ВСУ из Бразилии

Москва19 авг Вести.Российские силовые структуры сообщили об уничтожении очередной группы иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима. На этот раз речь идет о 20 гражданах Бразилии, ликвидированных на разных участках фронта в зоне проведения специальной военной операции, передает сообщение силовиков Telegram-канал "Северный ветер".

Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта следует из сообщения

Большинство из них были завербованы через социальные сети, после чего прибыли в Колумбию, где и согласились подписать контракт с Вооруженными силами Украины.