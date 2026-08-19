Москва19 авгВести.Российские силовые структуры сообщили об уничтожении очередной группы иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима. На этот раз речь идет о 20 гражданах Бразилии, ликвидированных на разных участках фронта в зоне проведения специальной военной операции, передает сообщение силовиков Telegram-канал "Северный ветер".
Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронтаследует из сообщения
Большинство из них были завербованы через социальные сети, после чего прибыли в Колумбию, где и согласились подписать контракт с Вооруженными силами Украины.