Москва5 сенВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали аптечку рядом с телом погибшего сослуживца в Запорожской области, использовав тем самым его как приманку. Об этом рассказал стрелок группировки войск "Восток" с позывным Зоха.
По его словам, российские солдаты обнаружили украинского боевика в ходе продвижения по лесополосе. Рядом лежала современная "натовская" аптечка.
Что-то нас смутило. Наш человек ее изучил и оказалось, что внутри был установлен механизм взрывного устройствацитирует Зоху РИА Новости
Он добавил, что бойцы ВС РФ обезвредили бомбу.
Они труп своего сослуживца как приманку использовали. У них всякие уловки, они не жалеют своих солдатотметил стрелок
Ранее сообщалось, что ВСУ бросили группу колумбийских наемников под Купянском. Все иностранцы погибли от голода и жажды.