Использовали как приманку: ВСУ заминировали аптечку у погибшего сослуживца Боец Зоха: боевики ВСУ заминировали аптечку у тела погибшего украинского солдата

Москва5 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали аптечку рядом с телом погибшего сослуживца в Запорожской области, использовав тем самым его как приманку. Об этом рассказал стрелок группировки войск "Восток" с позывным Зоха.

По его словам, российские солдаты обнаружили украинского боевика в ходе продвижения по лесополосе. Рядом лежала современная "натовская" аптечка.

Что-то нас смутило. Наш человек ее изучил и оказалось, что внутри был установлен механизм взрывного устройства цитирует Зоху РИА Новости

Он добавил, что бойцы ВС РФ обезвредили бомбу.

Они труп своего сослуживца как приманку использовали. У них всякие уловки, они не жалеют своих солдат отметил стрелок

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили группу колумбийских наемников под Купянском. Все иностранцы погибли от голода и жажды.