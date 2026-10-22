Москва22 окт Вести.Российские войска разрезали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Червоного Яра в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Освобождение Червоного Яра говорит о том, что мы постепенно разрезаем украинскую группировку. Сейчас уже украинские боевики отрезаны в районах населенных пунктов Никольское и Свобода, а ранее это была одна агломерация, одна оборонительная линия, которую уже разрезали наши военнослужащие сказал он

Ранее Марочко сообщил, что киевский режим вынужден сокращать задействованные в обороне Орехова подразделения ВСУ после потери контроля над Тимошевкой в Запорожской области, пытаясь не допустить рывка российских войск.