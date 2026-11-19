Москва19 нояВести.Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на город Курск (ст. 205 УК РФ). Информацию представила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В результате ударов беспилотников ВФУ пострадали мирные жители, среди которых несовершеннолетний, повреждены десятки зданий: жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, учебные и социальные учреждения, а также транспортные средстваговорится в сообщении
Следователи СК РФ организовали комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств преступной деятельности вооруженных формирований Украины.
Также будут установлены модели и характеристики средств, использованных при атаке, а также конкретные лица, причастные к совершению преступлений.