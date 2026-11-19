СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВФУ на Курск

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на Курск СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВФУ на Курск

Москва19 ноя Вести.Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на город Курск (ст. 205 УК РФ). Информацию представила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате ударов беспилотников ВФУ пострадали мирные жители, среди которых несовершеннолетний, повреждены десятки зданий: жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, учебные и социальные учреждения, а также транспортные средства говорится в сообщении

Следователи СК РФ организовали комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств преступной деятельности вооруженных формирований Украины.

Также будут установлены модели и характеристики средств, использованных при атаке, а также конкретные лица, причастные к совершению преступлений.