Два киллера, фигурирующий в деле миллиардера Сулейманова, заключены под стражу По делу миллиардера Сулейманова арестованы два киллера

Москва22 окт Вести.В Москве суд заключил под стражу двоих фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова. Предположительно, оба являются непосредственными исполнителями убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

[Каждому из них уже] предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) приводит СМИ выдержку из материалов дела

Отмечается, что арестованные свою вину не признают и отрицают причастность к инкриминируемым им деяниям.

Ибрагим Сулейманов был задержан в начале октября 2025 года в его доме на Рублевке. По версии следствия, он является организатором преступного сообщества, члены которого, в том числе выполняли заказные убийства. В частности, он может быть причастен к расправе над бывшим руководителем Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгием Талем.

В деле среди прочих фигурирует Муххамеда Дарбишев. Также в рамках расследования был задержан Абакар Дарбишев, он умер от сердечного приступа.