В Москве будут судить киллера, убившего адвоката в 2010 году

В Москве перед судом предстанет киллер, убивший адвоката Кулагу в 2010 году В Москве будут судить киллера, убившего адвоката в 2010 году

Москва2 окт Вести.В Москве перед судом предстанет исполнитель убийства адвоката Константина Кулаги. Преступление было совершено в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в совершении преступления обвиняется неоднократно судимый местный житель. Его действия квалифицировали по статье "убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму".

Следствием установлено, что лицо, испытывавшее личную неприязнь к своему знакомому Константину Кулаге из-за длительных финансовых споров, приняло решение организовать его убийство сказано в сообщении ведомства в MAX

Он нашел соучастнков и иполнителей преступления, которые за вознаграждения согласились убить адвоката.

Организатор тщательно продумал каждый этап преступления – собрал информацию об образе жизни потерпевшего, организовал слежку за ним, приобрел оружие, выбрал место и время совершения преступления, а также продумал способ сокрытия следов преступления.

В течение нескольких дней исполнитель неоднократно приезжал к дому потерпевшего на улице Академика Анохина, изучал его распорядок дня и маршруты передвижения. А вечером 5 марта 2010 года, под надуманным предлогом выманил его на лестничную площадку убил его выстрелом в голову из пистолета "ТТ".

От полученного ранения Константин Кулага скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении организатора и других соучастников убийства материалы выделены в отдельное производство, продолжаются мероприятия по их установлению и задержанию.