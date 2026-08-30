Расследование дела главаря ОПГ, грабившей бойцов СВО в Шереметьево, завершено Лидер ОПГ, грабившей бойцов СВО в Шереметьево, предстанет перед судом

Москва30 авг Вести.Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Алексея Кабочкина, предполагаемого организатора банды, которая похищала деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Отмечается, что фигурант признал свою вину, но не заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Недавно он подписал ознакомление с материалами оконченного предварительного следствия, в течение пары недель дело должны передать в прокуратуру на утверждение сказал собеседник агентства

По версии следствия, Алексей Кабочкин, Игорь Бардин и Юрий Королев создали банду для хищения денег у участников СВО. В ее состав также входили сотрудники правоохранительных органов.

Члены ОПГ намеренно выбирала в аэропорту бойцов и похищала у них деньги, завышая стоимость поездки на такси. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием. По делу арестовано более 40 человек.

С 2023 по 2024 год у восьми граждан, в том числе и участников СВО, было похищено более 500 тысяч рублей.