Обвиняемый по делу Фургала объявлен в международный розыск Фигурант дела Фургала об убийстве бизнесмена объявлен в международный розыск

Москва23 сен Вести.Криминальный авторитет Михаил Тимофеев объявлен в международный розыск по делу об убийстве хабаровского предпринимателя Евгения Зори, за организацию которого осужден бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвиняемый Тимофеев был сначала объявлен в федеральный розыск, а затем – в международный отметил собеседник агентства

В рамках уголовного дела об убийстве Евгения Зори в 2004 году Басманный суд Москвы избрал Тимофееву меру пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения будет исчисляться с момента задержания обвиняемого либо с момента его экстрадиции на территорию России. Мосгорсуд признал заочный арест фигуранта законным.

По делу об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в период с 2004 по 2005 годы Сергей Фургал приговорен к 22 годам в колонии строгого режима.