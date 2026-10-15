Москва15 октВести.Бывший руководитель ООО "Управленческая компания Калмнефть" Марат Саттаров экстрадирован в Россию из ОАЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
Также на родину вернули Алишера Хидоятова и Андрея Каткова, причастных к многомиллионным схемам хищения средств путем взяточничества, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов.
Генпрокуратура России добилась экстрадиции из ОАЭ Алишера Хидоятова, Андрея Каткова и Марата Саттароваговорится в сообщении ГП
Отмечается, что всех троих уже передали российскому конвою. В ближайшее время их доставят в Москву.