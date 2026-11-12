Заочно арестованный экс-глава Минкомсвязи Никифоров может скрываться в ОАЭ Правоохранители считают, что экс-глава Минкомсвязи Никифоров скрывается в ОАЭ

Москва12 ноя Вести.Следствие считает, что бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров, обвиняемый по делу о финансовой пирамиде, может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом говорится в судебных документах, связанных с заочным арестом экс-чиновника, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно материалам дела, 11 сентября 2026 года Никифорова объявили в федеральный и межгосударственный розыск. По версии следствия, экс-министр скрылся за пределами России. Однако его адвокат утверждает, что до выезда обвиняемого в ОАЭ 28 августа у правоохранителей не было к нему претензий.

Адвокат обвиняемого считает, что до выезда в ОАЭ 28 августа 2026 года каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов к Никифорову не было, повесток либо иных вызовов к следователю он не получал говорится в тексте документа

17 сентября Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Никифорова. Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Никифоров возглавлял Минкомсвязь, ныне Минцифры, с 2012 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что экс-министр Никифоров стал фигурантом более 300 уголовных дел.