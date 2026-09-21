Доли в бизнесе экс-главы Микомсвязи Никифорова арестованы по решению суда Суд арестовал доли в бизнесе экс-главы Микомсвязи Николая Никифорова

Москва21 сен Вести.Суд арестовал доли в бизнесе бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, передает "БИЗНЕС Online".

Отмечается, что речь идет о семи компаниях, занимающихся оказанием финансовых услуг, строительством жилых и нежилых зданий, разработкой программного обеспечения, спутниковой связью и производством изделий из бетона.

Никифоров фигурирует в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. Следствия считает его причастным к созданию пирамиды "Финико", 8 тысяч вкладчиков которой признаны потерпевшими. Ущерб оценивается в 5 миллиардов рублей.

Экс-чиновник находится в розыске, он заочно арестован.