ТАСС: экс-глава Минкомсвязи Никифоров стал фигурантом более 300 уголовных дел ТАСС: экс-глава Минкомсвязи Никифоров является фигурантом 300 уголовных дел

Москва12 ноя Вести.В связи с деятельностью бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова расследуется более 300 уголовных дел. Об этом свидетельствуют материалы расследования, которые приводит ТАСС.

28 июля 2021 года возбуждено настоящее уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), с которым в одно производство соединено более 300 уголовных дел. 9 сентября 2026 года Никифорову Н. А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: в создании и руководстве преступным сообществом, финансировании преступного сообщества, хищении под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта "Финико" приводит агентство выдержки из материалов уголовного дела

Как сообщалось ранее, в сентябре текущего года Никифоров был заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества в связи с деятельностью пирамиды "Финико". Около 8 тыс. человек признаны потерпевшими, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей.

Никифоров возглавлял Минкомсвязь (ныне - Минцифры) с 2012 по 2018 год.