Бывшего зама гендиректора РКК "Энергия" разрешили экстрадировать с Кипра в РФ

Суд на Кипре разрешил экстрадировать в РФ бывшего замгендиректора РКК "Энергия" Бывшего зама гендиректора РКК "Энергия" разрешили экстрадировать с Кипра в РФ

Москва17 авг Вести.Бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Михаила Игнаткина разрешили экстрадировать из Кипра в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что решение принял Апелляционный суд Кипра, отменив решение суда первой инстанции.

Апелляционный суд… постановил экстрадировать господина Игнаткина в Российскую Федерацию для судебного разбирательства по предъявленным ему обвинениям заявил источник

Отмечается, что суд постановил арестовать Игнаткина до его передачи российской стороне.

Игнаткин, по данным источника ТАСС, был арестован по запросу России на Кипре в ноябре 2024 года. В ноябре процедура экстрадиции была приостановлена, так как суд провинции Пафос отклонил запрос. На это решение генпрокурор Кипра подавал апелляцию.

Решение о заочном аресте Игнаткина ранее принял Бабушкинский суд Москвы. Сообщалось, что он проходит по делу бывшего гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева.

В ноябре прошлого года Солнцева по делу об особо крупном мошенничестве приговорили к восьми годам колонии общего режима.